Rankmi, tüm Personel Yönetimi süreçlerini tek bir yerde otomatikleştiren, şirketlerin ve liderlerinin insanları merkeze alan organizasyon kültürleri oluşturmaya odaklanmasına olanak tanıyan bir platformdur. Rankmi, tüm İnsan Yönetimi süreçlerini tek bir yerde otomatikleştiren, şirketlerin ve liderlerinin insan merkezli organizasyon kültürleri oluşturmaya odaklanmasına olanak tanıyan bir platformdur.

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