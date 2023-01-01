Elektronik fatura nedir? Elektronik formatta oluşturulan, ifade edilen ve iletilen, vergi etkisi taşıyan ticari bir belgedir. İlgili yasal hükümlere uygun olarak, geleneksel kağıt faturaların ve garantilerin, diğer hususların yanı sıra, menşeinin orijinalliği ve içeriğinin bütünlüğünün yerine geçer. Kosta Rika'da fatura

Web Sitesi: facturadorvirtual.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Facturador Virtual ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.