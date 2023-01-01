UASD Virtual

UASDVIRTUAL, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin insanların ve kentlerin günlük yaşamlarına etki ettiği ve gelişiminin hızlandığı tarihi bir dönemde, yeni zamanların taleplerine yanıt vermek için kapılarını açıyor. Eğitim, öğretme-öğrenme sürecinde yeni bir senaryonun ana hatlarını çiziyor: Bilgisayarın aracılık ettiği dijital çağ, geleneksel paradigmaları yıkmak ve eğitim modelinde büyük bir değişiklik yaratmak için geliyor ve yeni iletişim olanaklarının ortaya çıkışı, bize aşağıdaki fırsatları sunma fırsatı veriyor: Uzaktan Eğitim yoluyla bilgiyi yaymak. Primacy of America, çağa uygun olarak ve büyük çoğunluğu kültürün faydalarından uzaklaştıran uçurumu azaltmak amacıyla, öğrencilere daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmak için farklı mesafe yöntemlerini müfredatına dahil ediyor. Zaman, iş, mesafe veya aile nedeniyle sistematik olarak üniversite diplomasına sahip olamıyorlar. UASD Sanal Kampüsü, tüm kullanıcılarına geleneksel eğitim modelinin mekan ve zaman engellerini aşmalarına olanak tanıyan iletişim, işbirliği ve bilgi aktarımı için bir araç sunuyor. Bu sanal alan onlara çeşitli öğrenme kaynakları sağlar ve bu topluluğun alıcılarını öğrenme yönetiminde BİT'ten yararlanarak kendilerini dinamik bir ortama dahil etmeye teşvik etmek için Web 2.0 araçlarını entegre eder.

Web Sitesi: uasd.edu.do

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