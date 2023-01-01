WebCatalog
UASD Virtual

UASD Virtual

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: uasd.edu.do

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UASD Virtual çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UASDVIRTUAL, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin insanların ve kentlerin günlük yaşamlarına etki ettiği ve gelişiminin hızlandığı tarihi bir dönemde, yeni zamanların taleplerine yanıt vermek için kapılarını açıyor. Eğitim, öğretme-öğrenme sürecinde yeni bir senaryonun ana hatlarını çiziyor: Bilgisayarın aracılık ettiği dijital çağ, geleneksel paradigmaları yıkmak ve eğitim modelinde büyük bir değişiklik yaratmak için geliyor ve yeni iletişim olanaklarının ortaya çıkışı, bize aşağıdaki fırsatları sunma fırsatı veriyor: Uzaktan Eğitim yoluyla bilgiyi yaymak. Primacy of America, çağa uygun olarak ve büyük çoğunluğu kültürün faydalarından uzaklaştıran uçurumu azaltmak amacıyla, öğrencilere daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmak için farklı mesafe yöntemlerini müfredatına dahil ediyor. Zaman, iş, mesafe veya aile nedeniyle sistematik olarak üniversite diplomasına sahip olamıyorlar. UASD Sanal Kampüsü, tüm kullanıcılarına geleneksel eğitim modelinin mekan ve zaman engellerini aşmalarına olanak tanıyan iletişim, işbirliği ve bilgi aktarımı için bir araç sunuyor. Bu sanal alan onlara çeşitli öğrenme kaynakları sağlar ve bu topluluğun alıcılarını öğrenme yönetiminde BİT'ten yararlanarak kendilerini dinamik bir ortama dahil etmeye teşvik etmek için Web 2.0 araçlarını entegre eder.

Web Sitesi: uasd.edu.do

Yasal Uyarı: WebCatalog, UASD Virtual ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Universidad Internacional

Universidad Internacional

unir.net

Udeki

Udeki

udeki.com

Halaxia

Halaxia

halaxia.com

Evertime

Evertime

evertime.es

Cuentica

Cuentica

cuentica.com

Witei

Witei

get.witei.com

Facturador Virtual

Facturador Virtual

facturadorvirtual.com

NYTimes Español

NYTimes Español

nytimes.com

Scotiabank Chile

Scotiabank Chile

scotiabankchile.cl

Rankmi

Rankmi

rankmi.com

ITIKsoft

ITIKsoft

itiksoft.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası