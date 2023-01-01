WebCatalog
Additio

Additio

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: additioapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Additio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Okul iletişimini geliştirmek ve öğretmenlerin günlük yönetimine yardımcı olmak için araçlar tasarlıyoruz.

Web Sitesi: additioapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Additio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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