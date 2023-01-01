Çalışma saatlerinin kayıt altına alınmasına tam çözüm. Bir düğmeye tıklayarak zaman kontrolünü yönetmenize olanak tanıyan bir araç. Evertime ayrıca çalışanlarınızın kendilerini daha rahat hissedecekleri bir dizi ek özellik içerir.

Web Sitesi: evertime.es

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