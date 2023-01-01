WebCatalog
Evertime

Evertime

evertime.es

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Evertime çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çalışma saatlerinin kayıt altına alınmasına tam çözüm. Bir düğmeye tıklayarak zaman kontrolünü yönetmenize olanak tanıyan bir araç. Evertime ayrıca çalışanlarınızın kendilerini daha rahat hissedecekleri bir dizi ek özellik içerir.

Web Sitesi: evertime.es

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evertime ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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