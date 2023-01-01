WebCatalog
Udeki

Udeki

udeki.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Udeki çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Süreçleri basitleştiren ve verilerinizi anlamlandırmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir akademik bilgi sistemi olan Udeki ile öğrenci sonuçlarını iyileştirin, eğitimcinin etkinliğini artırın ve operasyonel verimliliği artırın.

Web Sitesi: udeki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Udeki ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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