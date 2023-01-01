WebCatalog
Saeko

Saeko

saeko.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Saeko çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Saeko, eğitim kurumlarının bilgilerini organize ederek okul kontrol, finans ve operasyon alanlarındaki süreçleri otomatize eder.

Web Sitesi: saeko.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Saeko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Udeki

Udeki

udeki.com

SherlockHR

SherlockHR

sherlockhr.com

El Cronista

El Cronista

cronista.com

Okvet

Okvet

okvet.co

Viterbit

Viterbit

viterbit.com

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

UASD Virtual

UASD Virtual


LA NACION

LA NACION

lanacion.com.ar

Antena 2

Antena 2

antena2.com

TeskMx

TeskMx

tesk.mx

Nubox

Nubox

nubox.com

Rankmi

Rankmi

rankmi.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası