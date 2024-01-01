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Web Sitesi: buyr.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Buyr.com alışveriş yapmanın yeni yoludur, kullanımı kolaydır ve mağazaya göre değil ürüne göre alışveriş yapmanızı sağlar. Buyr.com size en iyi fiyatları sunmak için patentli bir algoritma geliştirdi. İlk bakışta, buyr.com diğer birçok e-ticaret iş platformuna benzeyebilir; Buyr.com'un diğerlerinden farkı patentli teknolojisi, teslimat hızı ve buyr.com'un sunduğu mevcut ürünlerin çeşitliliği ve kalitesidir. sağlayabilmektedir. Liste fiyatını beğenmezseniz teklif vermek ve tasarruf etmek için buyr.com'u kullanın! Sorunsuz tek tıklamayla satın alma ve yıllık ücret gerektirmeyen buyr.com, ödeme sıkıntısını ortadan kaldırır ve birden fazla perakendeciden alışveriş yapmanıza ve en iyi fiyatı kapınıza kadar getirmenize olanak tanır. Ek ücret veya teslimat ücreti yok.

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Teknoloji Araştırma Hizmetleri

Web Sitesi: buyr.com

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