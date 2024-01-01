BusinessMan ERP

BusinessMan ERP

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BusinessMan - Business Manager Enterprise, kapsamlı bir İşletme Yönetim Sistemidir (BMS) Bulmayı beklediğiniz tüm işletme yönetimi işlevlerini ve ayrıca diğer birçok işletme yönetimi yazılımı türünde bulunmayan birçok ek özelliği kapsar. BME, size performans, esneklik ve zengin özellik seti sunmak için 25 yılı aşkın bir sürede geliştirilen ve bugün en son web teknolojilerini kullanan ödüllü BusinessMan Enterprise istemci-sunucu çözümünü temel alır. Modern bir web tarayıcısını destekleyen tüm platformlardan erişim sağlarken ihtiyaç duyduğunuzda.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: businessmanerp.com

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