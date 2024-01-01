Viindoo

Viindoo

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Web Sitesi: viindoo.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Viindoo, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bulut platformu üzerinde kapsamlı, senkronize ve bağlantılı Kurumsal Yönetim Yazılımı (Viindoo Çözümü) sağlar. Viindoo ürünü, en karmaşık işletmelerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe ve tam fonksiyon entegrasyonuna sahiptir. Talepleriniz arttıkça daha fazla uygulama yükleyin. Sadece teknolojiyi sağlamakla kalmıyor, modern işletme yönetimi deneyimini de yazılıma entegre ederek işletmedeki tüm operasyon süreçlerine uygulayabiliyoruz. Viindoo Muhasebe Yazılımı, Viindoo İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı, Viindoo Satış Yazılımı, Viindoo E-Ofis Sistemi, Viindoo MRP Yazılımı, Viindoo SCM Yazılımı, Viindoo Dijital Pazarlama Yazılımı, Viindoo Web Sitesi Yönetimi gibi tüm Viindoo Uygulamaları birbiriyle entegredir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: viindoo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viindoo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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