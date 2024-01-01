Viindoo, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bulut platformu üzerinde kapsamlı, senkronize ve bağlantılı Kurumsal Yönetim Yazılımı (Viindoo Çözümü) sağlar. Viindoo ürünü, en karmaşık işletmelerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe ve tam fonksiyon entegrasyonuna sahiptir. Talepleriniz arttıkça daha fazla uygulama yükleyin. Sadece teknolojiyi sağlamakla kalmıyor, modern işletme yönetimi deneyimini de yazılıma entegre ederek işletmedeki tüm operasyon süreçlerine uygulayabiliyoruz. Viindoo Muhasebe Yazılımı, Viindoo İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı, Viindoo Satış Yazılımı, Viindoo E-Ofis Sistemi, Viindoo MRP Yazılımı, Viindoo SCM Yazılımı, Viindoo Dijital Pazarlama Yazılımı, Viindoo Web Sitesi Yönetimi gibi tüm Viindoo Uygulamaları birbiriyle entegredir.

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