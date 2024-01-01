Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Managerium, farklı iş türleri için etkili bir otomatik sistem sağlama esnekliği ile kullanıcı dostu bir arayüzü birleştiren, web'e duyarlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, bir şirketin veritabanını merkezileştirmek, rutin görevleri otomatikleştirmek ve iş süreçlerini basitleştirmek için yapılmıştır.

Web Sitesi: managerium.io

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