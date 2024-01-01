Workcube Catalyst, günümüz dünyasında kurumsal yazılımların en büyük, en yeni ve nihai adresidir. Workcube Catalyst, işinizi daha iyi yönetmenize ve organize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış iş modellerine ve yaratıcı yaklaşımlara sahiptir. Workcube Catalyst, bulut ortamındaki en kapsamlı kurumsal yönetim yazılımı fonksiyonlarını size sunar. Workcube Catalyst bütünsel bir bakış açısıyla geliştirildi. ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Fiziksel Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, B2B, B2C Yönetim fonksiyonları ile İşbirliği ve İletişim araçlarının tüm fonksiyonlarını entegre ve tek bir şekilde bulabilirsiniz. Bugün ihtiyacınız olanla başlayıp, işletmenizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni işlevler ve modüller eklemeye devam edersiniz. Workcube Catalyst %100 internet tabanlıdır ve bulut mimarisi üzerinde çalışır. Workcube Catalyst'i ister kullanıcı bazlı aylık abonelik ücreti ile isterseniz de sunucunuz için sınırsız kullanıcılı on-premise lisanslama ile kullanabilirsiniz. Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlıyor. İşlerini yapıyorlar, iletişim kuruyorlar ve birbirleriyle işbirliği yapıyorlar. Aylarca hatta yıllarca süren geleneksel ERP uygulamalarından farklı olarak kısa bir eğitim, Workcube Catalyst'in şirketinizde çalışması için yeterlidir. Workcube Catalyst, Workcube Catalyst içerisinde yer alan araç setleri sayesinde yazılımınızı üçüncü taraflara bağımlı kalmadan kullanabilmenizi sağlar. Workcube Catalyst, web servisleri ve entegrasyon araçlarıyla diğer uygulamalarla güvenli bir şekilde veri alışverişi yapar. Doğrudan entegre edilebilecek lojistik şirketleri, bankalar ve e-devlet uygulamaları var. Açık yapı, Workcube Catalyst'in MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon, eBay gibi birçok popüler uygulamayı entegre etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: workcube.com

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