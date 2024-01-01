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Billeasy, kuruluşların tüketiciye dönük işlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olma ve müşterilere Çevrimdışından Çevrimiçine ve tam tersine kapsamlı deneyim sunma konusunda lider konumda olan bir FinTech şirketidir. Ürünlerimiz, müşteri katılımını, müşteri bağlılığını ve rahatlığını artırmak için dijital ayak izleri oluşturmaya yöneliktir. Markaların, birinci taraf işlemlerine dayalı işlemleri dijitalleştirerek, onlar için iş takibi ve analizler yaparak işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Billeasy, Hindistan'daki önde gelen perakende şirketleriyle ve hükümet tarafından işletilen toplu toplu taşıma kuruluşlarıyla ortaklık kurdu.

Web Sitesi: billeasy.in

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