Lithos POS

Lithos POS

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Web Sitesi: lithospos.com

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Lithos POS, kolay ve güçlü bir perakende/restoran satış noktası yazılımıdır. Bir perakende/restoran POS yazılımı, envanter yönetimi, müşteri sadakati ve muhasebe dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlar.
Kategoriler:
Business
Perakende POS Sistemleri

Web Sitesi: lithospos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lithos POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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