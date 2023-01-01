WebCatalog
Artful Agenda

Artful Agenda

app.artfulagenda.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Artful Agenda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bu, kağıt gündem hayranlarının beklediği dijital planlayıcı! Çevrimiçi işlevselliği fiziksel bir planlayıcının görünümü, hissi ve eğlencesiyle birleştirir. Artful Agenda planlamayı keyifli hale getiriyor! Özelleştirilebilir, şık ve sezgisel olduğundan bu takvimi kullanırken ilham alacaksınız!

Web Sitesi: artfulagenda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Artful Agenda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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