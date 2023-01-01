WebCatalog
XDA Developers

XDA Developers

xda-developers.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde XDA Developers çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

XDA Developers geliştiriciler tarafından geliştiriciler için kuruldu. Artık görünüm ve hissi özelleştirmekten yeni işlevler eklemeye kadar mobil cihazlarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen kişiler için değerli bir kaynak.

Web Sitesi: xda-developers.com

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