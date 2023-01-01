WebCatalog
Telstra

Telstra

telstra.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Telstra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Telstra'nın cep telefonları ve özelleştirilebilir planları, Avustralya'nın en büyük mobil ağından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Telstra'nın en yeni cihazları için bugün alışverişe başlayın.

Web Sitesi: telstra.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Telstra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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