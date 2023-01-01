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EventHub

EventHub

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Web Sitesi: eventhub.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EventHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EventHub connects your event attendees to the information they need to get the most benefit from your event. EventHub leverages the power of mobile devices and HTML5 to deliver relevant Attendee based tools.

Kategoriler:

Entertainment
Event Registration and Ticketing Software

Web Sitesi: eventhub.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, EventHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

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odoo.com

RingCentral

RingCentral

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

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SeatGeek

seatgeek.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

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Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

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Run The World

runtheworld.today

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tickettailor.com

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