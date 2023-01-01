Gantt çizelgeleri kolay, hızlı ve zahmetsiz hale getirildi. Elektronik tablolarda proje planlama kaos olduğunda ve gösterişli proje yönetimi yazılımı aşırıya kaçtığında Tom's Planner'ı deneyin.

Web Sitesi: tomsplanner.com

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