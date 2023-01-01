WebCatalog
ArDrive

ArDrive

ardrive.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ArDrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ArDrive, en değerli fotoğraf ve dosyalarınızın hiç bitmeyen bir şekilde depolanmasını sunar. Bir kez ödeyin ve anılarınızı sonsuza kadar saklayın.

Web Sitesi: ardrive.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ArDrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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