Programvara för konversationsmarknadsföring - Mest populära apparna - USA

TITANPush

titanpush.com

ÖKA DIN SIDA ENGAGEMANG OCH KONVERTERING UPP TILL 20 %! TITANPush är en plattform med verktyg som hjälper varumärken att sälja mer via sina webbplatser och kommunicera bättre med sina kunder. I appen hittar du: * HISTORIA: Gör tillgänglig på din webbplats historien om produkter som tidigare besökts av varje kund. Välj att visa den från en flytande bubbla eller integrera den på din webbplats, anpassa utseendet på varje element och konfigurera sidorna där var och en ska visas. Vi har även en variant i form av en retargeting-pop-up! * MEST VISDA: Visa dina kunder listan över mest besökta produkter på din webbplats och generera en impuls i köpet. Välj att visa det i form av en bubbla eller integrera det på din webbplats, anpassa utseendet på kortet och skapa sidorna på din webbplats där det kommer att finnas tillgängligt. * WEBBPUSH MEDDELANDEN: Skicka korta meddelanden som kan nå telefoner och stationära datorer när som helst. Du kan skicka manuella och automatiska kampanjer, segmentera din målgrupp och välja mellan olika typer av leverans: Normal, Smart och Schemalagd. * POP-UPS: Detta visar ett extremt slående popup-fönster när det upptäcker att kunden försöker lämna webbplatsen. Fönstret kommer inte att dyka upp förrän då! Popup-fönstret kan innehålla justerbara texter, typsnitt, färger och bilder. * BANNER: Kommunicera relevanta meddelanden på din webbplats med anpassad text, typsnitt och färger. Du kan också inkludera en knapp med en konfigurerbar måladress. Du kan också välja dagar, tider och sidor för att ge personlig synlighet till varje banner. * LÄNKSIDA: Kommunicera alla dina länkar med en huvudlänk. Skapa obegränsade länkar genom att ställa in anpassade färger, text, typografi, bild, ikoner och bakgrund. Visualisera antalet klick per knapp för dina klienter och dölj knappar tillfälligt för att återställa dem när du behöver dem. * CHAT: Ställ in WhatsApp och Messenger kontaktknappar direkt på din webbplats. Du kommer att kunna konfigurera platsen för dessa knappar på skärmen på din webbplats, lägga till text till knappen och välja dagar och tider för att visa dem.