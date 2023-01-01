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Virtonomics

Virtonomics

virtonomics.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Виртономика — это бизнес-стратегия, основанная на реальных принципах экономики, бизнеса, предпринимательства и управления. Цель игры – создать прибыльный и конкурентоспособный бизнес. Каждый игрок получает стартовый капитал, который можно использовать для развития виртуальной компании по своему уникальному сценарию. Пользователи настраивают свои бизнес-цели, стратегии и тактики. Виртономика очень универсальна: игроки сами выбирают свои бизнес-цели, стратегию и тактику. Как и в реальной жизни, люди могут заниматься розничной торговлей, высокими технологиями, производством, сельским хозяйством, медициной и т. д. Любой бизнес может быть очень прибыльным — все, что нужно, — это знания и решимость для достижения своих целей.

Веб-сайт: virtonomics.com

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