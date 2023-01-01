Travian
travian.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Travian в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: travian.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Travian, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Tribal Wars
tribalwars.net
KingsAge
kingsage.gameforge.com
Cricket FRVR
cricket.frvr.com
Relmz2.io
relmz2.io
lurkers.io
lurkers.io
Empire Four Kingdoms
empire.goodgamestudios.com
Zombs Royale
zombsroyale.io
eRepublik
erepublik.com
Fishington.io
fishington.io
Goodgame Empire
empire.goodgamestudios.com
GENESIS
now.gg
Gomoku.com
gomoku.com