Staroyale — это многопользовательская онлайн-игра с видом сверху, в которой игроки пилотируют свой собственный звездолет и сражаются с друзьями и врагами в космических боях! Разработано Arcturus Games.

Веб-сайт: staroyale.io

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