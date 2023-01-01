stabfish2.io

Лучшая IO-игра в жанре Action! Многопользовательский физический бой на мечах с рыбой! НАНОСИТЕ УДАР и РАЗДАВАЙТЕ своего врага!

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