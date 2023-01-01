Основанный в 2012 году, SpigotMC.org является домом для сообщества, стоящего за крупнейшими проектами программного обеспечения для серверов Minecraft, и предоставляет место всем, кто связан с серверами Minecraft, для связи друг с другом, независимо от того, ищут ли они помощи и поддержки или делятся и демонстрируют свою работу. Мы предоставляем веб-форум, чат и вики для поддержки, а также хостинг проектов для создателей контента и надеемся, что вы тоже станете частью этого обширного и растущего сообщества, насчитывающего более 300 000 участников.

Веб-сайт: spigotmc.org

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