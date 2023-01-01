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SpigotMC

SpigotMC

spigotmc.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Основанный в 2012 году, SpigotMC.org является домом для сообщества, стоящего за крупнейшими проектами программного обеспечения для серверов Minecraft, и предоставляет место всем, кто связан с серверами Minecraft, для связи друг с другом, независимо от того, ищут ли они помощи и поддержки или делятся и демонстрируют свою работу. Мы предоставляем веб-форум, чат и вики для поддержки, а также хостинг проектов для создателей контента и надеемся, что вы тоже станете частью этого обширного и растущего сообщества, насчитывающего более 300 000 участников.

Веб-сайт: spigotmc.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SpigotMC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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