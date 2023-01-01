База данных интерактивной фантастики — это каталог игр и система рекомендаций IF. IFDB — это проект сообщества в стиле Wiki: участники могут добавлять новые списки игр, писать обзоры, обмениваться рекомендациями по играм и многое другое.

Веб-сайт: ifdb.org

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