Катайтесь на велосипеде и прыгайте через препятствия в Roger Dead: Zombie Biker! Сумасшедший-нежить хочет продемонстрировать трюки, прежде чем попасть в ад. Вы должны избегать ударов по лежачим полицейским и барьерам на каменистой дороге. Проезжайте через туннели, чтобы восстановить скорость!

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