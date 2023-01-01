Punchers — это 3D-симулятор бокса, в котором вы сможете воплотить в жизнь свою мечту о карьере в боксе. Захватывающая и реалистичная графика подарит вам ощущение боя на ринге. Есть даже режим замедленной съемки, в котором вы сможете почувствовать бой с кинематографической точки зрения. Правый хук, левый хук! Вы уже подсели на Панчеры, не так ли? Направление наклона — WASD или клавиши со стрелками Левый кулак — R или <Правый кулак — T или> Панчеры созданы Варданом Алексаняном. Посмотрите другие их игры Lampada Street и Striker Dummies на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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