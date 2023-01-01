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Marble Run

Marble Run

poki.com

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Marble Run — это игра-симулятор, в которой вы можете построить собственную трехмерную мраморную дорожку. Постройте дорожку, используя вырезанные деревянные бруски или рельсы. Есть даже специальные предметы, которые вы можете использовать, например, лифт, вентилятор, пушка и многое другое! Выберите шарик и начните создавать свою дорожку. Вы даже можете поставить на дорожку несколько ламп или переключаться между дневным и ночным фоном. Создайте свой трек, протестируйте его и не забудьте сохранить! Сможете ли вы создать потрясающую трассу Marble Run? Управление: Сборка – щелчок левой кнопкой мыши. Обзор – щелчок правой кнопкой мыши (удерживать) Масштаб – прокрутка. Перемещение – клавиши со стрелками. О создателе: Marble Run создан компанией Patyuk Games. Это его первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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