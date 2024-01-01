Fruit Wheel выводит классическую игру «Арбуз и Суйка» на новый уровень! Тщательно цельтесь и стреляйте различными предметами от центра к колесу. Наблюдайте, как два одинаковых предмета встречаются и сливаются в нечто большее и лучшее! Начните с вкусных блюд и откройте новые захватывающие уровни с рыбами, животными и многим другим. Используйте магниты, чтобы собирать похожие предметы вместе для создания эпических комбинаций. Сколько уровней вы можете разблокировать?

Веб-сайт: poki.com

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