Facepalm Quest — забавная игра, в которой вам нужно вызвать у зрителей фейспалм! Подумайте, в какой ситуации вы сделаете фейспалм от смущения, смятения или гнева, и именно эту ситуацию вам нужно воссоздать! Кликайте по экрану, чтобы увидеть, как персонажи реагируют, думают нестандартно и решают веселую головоломку! Приготовьтесь поднять руку и закрыть лицо от смеха!

Веб-сайт: poki.com

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