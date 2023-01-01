Burrito Bison Revenge — это платформер, в котором вы — бизон, летящий над городом, чтобы вернуть украденный бумажник из страны конфет. Поднимитесь в воздух со всей силой и растопчите все, что попадается на глаза! Отскакивайте от мягких мармеладных мишек, чтобы увеличить дистанцию, совершайте удары корпусом в нужный момент, чтобы набрать скорость, и исследуйте другие безумно веселые сценарии, такие как угон автомобилей, пилотирование кораблей и даже полеты в небо для максимального эффекта. Деньги, заработанные в игре, можно потратить на улучшения, которые сделают ваше путешествие более длительным и увлекательным. Сможете ли вы разблокировать все улучшения и победить каждого уникального босса? Нажмите пробел, когда счетчик достигнет абсолютного центра, чтобы вы могли начать с мощного запуска. Набирайте обороты, нажимая кнопку удара в нужный момент. Slam — щелчок левой кнопкой мыши или SpaceBurrito Bison Revenge была разработана в 2012 году канадской командой разработчиков игр Juicy Beast. Позже AwayFL портировал его на HTML5. Это их первая игра на Poki! В Burrito Bison Revenge пока можно играть только на вашем компьютере. Вы можете играть в Burrito Bison Revenge бесплатно на Poki. В игре можно приобрести 19 улучшений, каждое со своим собственным индикатором прогресса. Там Два режима игры: Нормальный и Выживание. Вам необходимо пройти игру один раз, чтобы разблокировать режим выживания.

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