HaxBall — это многопользовательская футбольная игра, основанная на физике, где ключевым моментом является командная работа. Играть сейчас!

Веб-сайт: haxball.com

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