WebCatalog
Torn

Torn

torn.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Torn.com — крупнейшую в мире текстовую многопользовательскую ролевую игру на своем настольном компьютере, телефоне или планшете.

Веб-сайт: torn.com

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