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Текстовые процессоры - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Текстовые процессоры — это программные приложения, которые упрощают создание, редактирование и форматирование текстовых документов. Эти инструменты позволяют пользователям вводить, манипулировать и организовывать текст, а также включать такие элементы, как изображения и таблицы. Текстовые процессоры широко используются для различных целей, таких как написание документов, писем, отчетов и т. д. Они предлагают такие функции, как проверка орфографии, параметры форматирования и контроль макета документа.