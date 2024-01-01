Программное обеспечение для анализа поведения посетителей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа поведения посетителей наблюдает за действиями каждого посетителя в физическом пространстве, используя различные источники данных, такие как гостевой Wi-Fi, счетчики посетителей или камеры, тем самым отслеживая отдельные местоположения. Это дает возможность физическим площадкам получить более глубокое понимание взаимодействия, опыта и мотивации посетителей, проливая свет на их путешествия клиентов и общее поведение. Эти решения также могут интегрироваться с социальными сетями, платформами данных клиентов и другими внешними источниками, такими как погодные приложения, чтобы обеспечить полное понимание впечатлений посетителей. После подключения к этим потокам данных программное обеспечение для анализа поведения посетителей предоставляет традиционным заведениям информацию, подобную той, которую платформы электронной коммерции получают в результате мониторинга посетителей веб-сайтов. Эти инструменты представляют собой аналитические информационные панели, позволяющие определить частоту посещений отдельного человека, демографические данные и структуру пешеходного трафика, что облегчает оптимизацию планировки объекта и понимание факторов, влияющих на поведение посетителей. На информационной панели могут быть тепловые карты, иллюстрирующие концентрацию посетителей, а также возможность сегментировать диаграммы и графики на основе конкретных демографических критериев.
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