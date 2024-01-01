Платформы обзора технологий - Самые популярные приложения
Платформы обзора технологий служат бесценным ресурсом для покупателей, стремящихся принимать обоснованные решения при покупке программных продуктов. Эти платформы позволяют пользователям писать и просматривать обзоры технологических продуктов, улучшая процесс покупки программного обеспечения. Объединяя рейтинги продуктов на основе экспертных обзоров, эти платформы дают потребителям возможность начать процесс выбора поставщика и самостоятельно находить соответствующие ссылки, а не полагаться исключительно на ресурсы, предоставленные поставщиками. Возможность получить доступ к достоверным отзывам пользователей о технологических продуктах повышает доверие покупателей и сокращает время, затрачиваемое на демонстрации поставщиков и оценочные встречи. Более того, платформы обзора технологий предлагают значительные преимущества поставщикам и компаниям-разработчикам программного обеспечения, способствуя подлинному взаимодействию с их целевой аудиторией. Продавцы могут использовать эти платформы для обучения рынку и влияния на потенциальных покупателей, демонстрируя, что могут предложить их продукты. Хотя и программное обеспечение для обзора продуктов, и платформы обзора технологий способствуют созданию положительной репутации продукта, последняя фокусируется конкретно на технологическом программном обеспечении, в первую очередь обслуживающем решения о покупке программного обеспечения B2B. Чтобы попасть в категорию «Платформы обзора технологий», продукт должен: * Собирайте и отображайте созданные пользователями обзоры программного обеспечения, чтобы обеспечить достоверную точку зрения. * Предоставьте покупателям возможность эффективно искать и фильтровать варианты программного обеспечения в соответствии с их конкретными требованиями. * Помогайте покупателям оценивать конкурентов и сравнивать продукты, помогая им принимать обоснованные решения о покупке.
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Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — бесплатная онлайн-торговая площадка, выступающая посредником между покупателями и поставщиками технологий в индустрии программного обеспечения. Компания помогает потребителям выбрать программное обеспечение для своих нужд с помощью обзоров пользователей и исследований.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — это веб-сервис, который предлагает потребителям программного обеспечения централизованное онлайн-место для контроля и управления проектами программного обеспечения с открытым исходным кодом и исследования программного обеспечения для бизнеса.
GetApp
getapp.com
Откройте для себя лучшие бизнес-приложения 2022 года и проверьте более 1 миллиона проверенных оценок и обзоров. Получайте рекомендации на основе данных и читайте подробные описания, чтобы найти подходящие инструменты для своей команды.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Software Advice
softwareadvice.com
Поиск программного обеспечения может оказаться утомительным. Давайте поможем. Мы поможем вам найти подходящее программное обеспечение для вашего бизнеса — бесплатно и всего за 15 минут.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow определяет лучшую облачную инфраструктуру и продукты API для вашего варианта использования, экономя вам недели душераздирающего анализа для каждого важного решения.
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers, единственная в мире справочная платформа для клиентов по программному обеспечению и услугам для бизнеса B2B, помогает потенциальным покупателям B2B исследовать и открывать для себя программное обеспечение и услуги для бизнеса с помощью проверенного поставщиком справочного контента...
TrustFinance
trustfinance.com
Самая надежная платформа для обзора финансовых услуг. Отзывы пользователей, информация, услуги и информация о компании — все в одном месте.
StackRadar
stackradar.co
Сообщество и курирование технических инструментов без кода и с низким уровнем написания кода, которые помогают людям и компаниям любого рода понимать, создавать, интегрировать и масштабировать свои технологические стеки.
SoftwareReviews
softwarereviews.com
Миссия SoftwareReviews — повысить качество программного обеспечения B2B как для покупателей, так и для поставщиков. Мы предоставляем организациям лучшие данные, идеи и советы для улучшения процесса покупки и продажи программного обеспечения. Сочетая наши обзоры, ориентированные на опыт клиентов, с...
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub — независимый рынок программного обеспечения. Цель SaaSHub — быть объективным, простым и стать вашей первой остановкой при поиске новой услуги, которая поможет вам развивать свой бизнес. SaaSHub поможет вам найти альтернативы и обзоры продуктов, которые вы уже используете.
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com — это собственный каталог программного обеспечения, в котором представлены обзоры и предложения по программному обеспечению для всех секторов бизнеса, от бухгалтерского учета до йоги (от А до Я). Этот веб-сайт позволяет посетителям оставлять отзывы, предложения и запросы о любо...
Tekpon
tekpon.com
Tekpon — агрегатор программного обеспечения и веб-сайт для привлечения потенциальных клиентов. Прежде всего, цель Tekpon — помочь отдельным лицам и организациям принимать обоснованные решения относительно программных продуктов, помочь им снизить затраты и создать необходимый набор программного обес...
Reviano
reviano.com
Обзор, сравнение и оценка программного обеспечения для малого бизнеса. Используйте коллекцию обзоров продуктов Reviano и их сравнения, чтобы найти подходящее программное обеспечение для вашего бизнеса.
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools — каталог инструментов PR и маркетинга (программное обеспечение и услуги). Он позволяет вам выбирать лучшие инструменты PR и маркетинга, предоставляя их совокупный индекс удовлетворенности пользователей, а также различные функции, облегчающие выбор. PRmarketing.tools также предлаг...
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter — это онлайн-платформа рекомендаций по программному обеспечению. Они помогают предприятиям, специалистам и организациям найти лучшее программное решение. Technology Counter объединяет как покупателей, так и продавцов бизнес-технологий, предоставляя покупателям лучшее программное ...
SoftLead
softlead.ro
Softlead — самый важный игрок B2B в экосистеме программного обеспечения в Румынии, помогающий компаниям выбрать правильное программное решение, основанное на их цифровой ДНК. Компания Softlead, запущенная как торговая площадка корпоративного программного обеспечения B2B, сумела помочь более чем 15 ...
Serchen
serchen.com
Serchen — признанный лидер в подборе покупателей и продавцов онлайн-услуг. Они стремятся предоставить нашим потребителям беспрецедентный опыт, объединяя покупателей и продавцов лучших облачных услуг в категориях IaaS, PaaS и SaaS.
Growth Tools
growthtools.com
Инструменты роста — это ежемесячная коучинговая услуга, благодаря которой практически невозможно потерпеть неудачу в привлечении новых клиентов. Мы сочетаем проверенные руководства по развитию с коучингом 1:1 и поддержкой коллег, чтобы вы никогда не были перегружены, не застревали и не задавались во...
Awardo
awardo.co
Awardo — европейская компания, предоставляющая B2B-рынок проверенных бизнес-технологий. Платформа, основанная на обзорах, была создана, чтобы упростить процесс поиска, предоставляя надежные программные решения и поставщиков услуг в одном месте. Компания расположена в Румынии, на перекрестке Централ...
Appvizer
appvizer.com
Помочь профессионалам найти подходящее программное обеспечение для повышения конкурентоспособности и качества жизни на работе. Appvizer — это компаратор программного обеспечения, позволяющий профессионалам легко найти программное обеспечение, которое позволит им работать эффективнее. Независимо от ...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com — это онлайн-платформа для обзоров и рейтингов, полученных от толпы. Растущий список пользователей постоянно отправляет отзывы о своем опыте использования продуктов и услуг. Это определяет, как отдельные продукты или услуги ранжируются по сравнению друг с другом с помощью нашего ул...
PeerSpot
peerspot.com
Платформа покупательской аналитики PeerSpot — это место, куда технические специалисты обращаются за практической и достоверной информацией о корпоративных технологиях, чтобы они могли быть уверены, что покупают именно то, что им нужно. PeerSpot, основанный на крупнейшем в мире сообществе покупателей...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk помогает компаниям находить и сравнивать программное обеспечение по всем основным категориям программного обеспечения. Изучите цены, функции, отзывы пользователей, рейтинги, скидки и многое другое.
ITreview
itreview.jp
Программное обеспечение ITreview предназначено для исследований и консультаций по ИТ-продуктам. Он предоставляет японским ИТ-специалистам централизованную платформу для проведения обзоров продуктов SaaS. Программное обеспечение призвано способствовать принятию решений, предоставляя инструменты, кото...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Лица, принимающие решения, находят и сравнивают бизнес-программное обеспечение и инструменты по десяткам категорий, включая: CRM, управление проектами, аналитику продаж, автоматизацию маркетинга, бизнес-аналитику, программное обеспечение для электронной коммерции, выставление счетов, выставление сче...
B2B Stack
b2bstack.com.br
На B2B Stack вы найдете лучшие обзоры наиболее часто используемых инструментов в мире B2B-бизнеса. Узнайте мнение профессионалов, которые ежедневно используют инструмент, о приобретении которого вы задумываетесь. Откройте для себя и сравните качества и дефекты, с которыми столкнулись пользователи п...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions — это ваша дверь к более чем 90 миллионам людей, которые каждый год исследуют, сравнивают и покупают программное обеспечение на G2. На протяжении 10 лет и 2 миллионов отзывов поставщики программного обеспечения доверяют G2, чтобы завоевать доверие и обеспечить эффективность св...
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — это сайт, на котором профессионалы могут поделиться информацией из реального мира посредством углубленных обзоров продуктов в области бизнес-технологий.