Помочь профессионалам найти подходящее программное обеспечение для повышения конкурентоспособности и качества жизни на работе. Appvizer — это компаратор программного обеспечения, позволяющий профессионалам легко найти программное обеспечение, которое позволит им работать эффективнее. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, менеджером, независимым лицом или консультантом, Appvizer предоставляет рекомендации всем профессионалам в Европе, Великобритании, США и Латинской Америке. Как они творят волшебство? - Они локализуют обширный каталог, состоящий из более чем 10 000 программ, который команды постоянно обновляют и дополняют в соответствии с конкретными потребностями каждой страны. - Они предлагают конкретные решения в статьях и видеороликах, предназначенных для решения профессиональных задач, с которыми ежедневно сталкиваются пользователи. - Они используют технологии машинного обучения, чтобы помочь пользователям в поиске лучшей информации и программного обеспечения.

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