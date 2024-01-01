Программное обеспечение для планирования продаж - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для планирования продаж позволяет организациям стратегически разрабатывать планы продаж, охватывающие такие элементы, как управление территорией, распределение квот и управление мощностями. Это гарантирует предоставление адекватных ресурсов для эффективного выполнения целей продаж. Руководители продаж используют эти инструменты для улучшения прогнозирования эффективности продаж и согласования с другими бизнес-подразделениями, такими как финансовые команды, достижения общих бизнес-целей. Эти решения позволяют предприятиям оценивать и оценивать счета, выделяя территории продаж на основе таких факторов, как географическое положение, размер компании, отрасль, общий адресный рынок (TAM) или доход. Это обеспечивает точную сегментацию счетов и оптимизированный охват территории. Программное обеспечение также предлагает возможности планирования и управления квотами, облегчая постановку целей и мониторинг производительности для каждой территории и торгового представителя. Кроме того, эти инструменты дают представление о планировании потенциала продаж, помогая прогнозировать эффективность работы организации на основе текущей численности персонала и прошлых достижений, а также предлагают рекомендации по идеальному количеству торговых представителей, необходимому для достижения или превосходства целей.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Vena
vena.io
Простое в развертывании веб-решение, которое использует существующие таблицы Excel для быстрого внедрения и более широкого внедрения пользователями.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — американская компания по разработке программного обеспечения для планирования со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Anaplan продает подписки на облачное программное обеспечение для бизнес-планирования и предоставляет данные для принятия решений.
Jedox
jedox.com
Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и отчетность за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автоматизируйте по...
Venjue
venjue.com
Venjue — это универсальный инструмент управления площадками, предназначенный для того, чтобы помочь организациям, занимающимся проведением мероприятий, превратить больше запросов в гостей. От первого запроса до последнего гостя, Venjue поможет вам оптимизировать каждый аспект ваших мероприятий, позв...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...