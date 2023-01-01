Простое в развертывании веб-решение, которое использует существующие таблицы Excel для быстрого внедрения и более широкого внедрения пользователями.

Веб-сайт: vena.io

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