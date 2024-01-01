Программное обеспечение для совместного использования поездок - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение и услуги совместного использования поездок предлагают пользователям удобство нанимать такси или заказывать поездки на личном автомобиле прямо со своих мобильных устройств, когда им нужно путешествовать. В контексте B2B эти услуги также называются услугами наземного транспорта. Они подбирают пассажиров с водителями на основе их текущего местоположения и динамически рассчитывают тарифы, учитывая такие факторы, как расстояние поездки, продолжительность поездки и доступность водителя в сравнении со спросом. Предприятия используют платформы совместного использования поездок, чтобы оптимизировать наземные перевозки для своих сотрудников и клиентов, а также сократить расходы по сравнению с другими видами транспорта, такими как маршрутные такси или автобусы. Создавая корпоративные учетные записи на платформах совместного использования поездок, менеджеры по туризму и финансовые отделы могут предоставлять услуги наземного транспорта сотрудникам, гостям и деловым партнерам. Хотя некоторые решения для совместного использования поездок могут включать функции, имеющиеся в программном обеспечении для управления поездками, их основное внимание по-прежнему уделяется услугам бронирования такси, частных автомобилей и лимузинов, а не другим вариантам путешествий.