Программное обеспечение для создания всплывающих окон - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для создания всплывающих окон, также называемое программным обеспечением для обмена сообщениями на месте, позволяет людям без технических знаний создавать и развертывать всплывающие сообщения непосредственно на веб-сайте. Эти всплывающие окна представляют собой стратегически созданные сообщения, призванные привлечь посетителей веб-сайта и направить их к конкретным действиям, таким как подписка на рассылку новостей или совершение покупок. Предлагая удобное для пользователя решение без кода, программное обеспечение для создания всплывающих окон облегчает беспрепятственное создание и настройку этих сообщений с помощью интуитивно понятных интерфейсов перетаскивания или WYSIWYG. Эти всплывающие окна проявляются в виде модальных окон или наложений, появляясь поверх существующих веб-страниц. Более того, программное обеспечение позволяет пользователям адаптировать всплывающие окна к определенной аудитории или запускать их в зависимости от взаимодействия с пользователем. Всплывающие окна, традиционно связанные со сторонней рекламой, превратились в жизненно важные инструменты для маркетологов и предприятий электронной коммерции, позволяющие привлечь потенциальных клиентов, сократить количество оставшихся страниц и повысить коэффициенты конверсии веб-сайтов. Следовательно, программное обеспечение для создания всплывающих окон служит ценным дополнением к решениям по привлечению потенциальных клиентов и оптимизации коэффициента конверсии. Интеграция с программным обеспечением CRM и электронного маркетинга облегчает эффективное управление потенциальными клиентами, а соединение с системами управления веб-контентом и платформами электронной коммерции упрощает процессы установки.
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Elementor
elementor.com
Создайте веб-сайт, создайте свое будущее. Поддержите свое видение с помощью Elementor, чтобы создавать, управлять и размещать потрясающие веб-сайты! Мы обеспечим вас от А до Я с платформой веб-сайтов №1 для WordPress.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Формы и всплывающие окна Getsitecontrol помогают предотвратить уход посетителей сайта, не предприняв никаких действий. Используйте его для создания списков адресов электронной почты, сбора отзывов и повышения рентабельности инвестиций.
Poptin
poptin.com
Создавайте расширенные всплывающие окна и формы для веб-сайтов и улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта за несколько минут. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно! Кредитная карта не требуется.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
POWR
powr.io
Простой способ бесплатно создать более 60 профессиональных приложений и плагинов для веб-сайтов без необходимости программирования. Собирайте больше потенциальных клиентов, получайте больше конверсий и экономьте время.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
Landingi
landingi.com
Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.
Hello Bar
hellobar.com
Превратите на 83% больше посетителей в потенциальных клиентов, подписчиков и покупателей - Панели, модальные окна, слайдеры — красиво оформленные всплывающие окна для вашего сайта. Легко использовать. Полностью настраиваемый. Высокоэффективный. - Расширенный таргетинг — целевые сообщения для пользо...
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Sleeknote
sleeknote.com
В Sleeknote есть все, что вам нужно — формы, боковые панели, слайды, геймификация — чтобы превратить ваш трафик в доход (всего за несколько кликов).
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Optinly
optinly.com
Создавайте умные всплывающие окна электронной почты. Привлекайте посетителей и монетизируйте трафик с помощью Optinly Popup Maker. Создавайте всплывающие окна на веб-сайте, с которыми ваши посетители будут рады взаимодействовать. Увеличьте продажи и конверсию с помощью лучшего инструмента привлечен...
Jebbit
jebbit.com
Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных э...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверс...
Fomo
fomo.com
Fomo — первая в мире маркетинговая платформа социального доказательства.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертируйте и монетизируйте трафик вашего сайта Хватит терять посетителей! Мгновенно расширяйте свой список адресов электронной почты, получайте больше потенциальных клиентов и увеличивайте продажи с помощью самого мощного инструмента оптимизации конверсии №1 в мире.
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead помогает вам конвертировать посетителей вашего сайта в потенциальных клиентов. Seizelead поставляется с более чем 100 легко настраиваемыми виджетами, которые вы можете запустить всего за 3 минуты. Благодаря различным параметрам таргетинга вы можете показывать всплывающие окна в нужное врем...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer — это легкий и оптимизированный для SEO конструктор всплывающих окон, который фокусируется на предотвращении отказов, привлечении потенциальных клиентов и оптимизации коэффициента конверсии с помощью инструментов углубленного A/B-тестирования. Размер всплывающих окон составляет 1/10 от ра...
MiloTree
milotree.com
Используйте эти красивые и простые всплывающие окна в своем блоге, чтобы привлечь больше подписчиков по электронной почте и в социальных сетях в Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube и Facebook. Кроме того, мы предлагаем специальные всплывающие окна, позволяющие направлять ваших посетителей куда уго...
Listagram
listagram.com
Listagram — это инструмент для создания списков адресов электронной почты, который увеличивает коэффициент конверсии подписки, превращая формы подписки в интерактивную игру.
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap — это простой в использовании маркетинговый инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который сделает всю тяжелую работу за вас. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс проведет вас через весь процесс, поэтому вам не нужно быть экспертом в области маркетинга или даже разраб...