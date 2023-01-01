WebCatalog
Delivra

Delivra

app.delivra.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Delivra в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Delivra, созданная для занятых маркетологов, расширит вашу аудиторию с помощью простых решений для маркетинга по электронной почте и SMS.

Веб-сайт: delivra.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Delivra, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Maildroppa

Maildroppa

app.maildroppa.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

login.createsend.com

Mailpost.io

Mailpost.io

mailpost.io

Upland Adestra

Upland Adestra

app.adestra.com

Hive.co

Hive.co

app.hive.co

AWeber

AWeber

aweber.com

SocialMate

SocialMate

socialmate.app

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Kissmetrics

Kissmetrics

signin.kissmetrics.io

Emercury

Emercury

panel.emercury.net

SendFox

SendFox

sendfox.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности