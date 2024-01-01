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Программное обеспечение для здоровья по требованию - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для велнес-услуг по запросу предлагает удобный рынок, где пользователи могут легко бронировать оздоровительные услуги, предоставляемые независимыми подрядчиками, которые к ним приезжают. Эти услуги могут предоставляться либо подрядчиками, указанными на платформе, либо собственными поставщиками, исключительно связанными с программным обеспечением. Используя мобильное приложение, пользователи выбирают услугу, провайдера и подходящий временной интервал в соответствии со своим расписанием. Впоследствии они объединяются с поставщиком услуг, который приезжает для оказания услуги в оговоренное время. Это программное обеспечение позволяет предприятиям предлагать оздоровительные услуги на месте своим сотрудникам, а также дает возможность оздоровительным подрядчикам расширять свою клиентуру и эффективно управлять своим графиком.

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FitOn

FitOn

fitonapp.com

Похудейте, приведите себя в форму и прекрасно себя чувствуйте в любое время и в любом месте с помощью бесплатных занятий фитнесом по запросу, индивидуальных планов тренировок и медитаций под руководством инструктора.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, уход за кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy — записывайтесь на прием онлайн. Найдите и закажите косметические услуги, такие как парикмахерские, маникюр, спа или массаж. Проверьте цены и отзывы!

Glamsquad

Glamsquad

glamsquad.com

Сочетает в себе безупречные технологии, самых талантливых профессионалов в области красоты и ваши цели в области красоты, чтобы дать вам возможность выглядеть потрясающе, чувствовать себя потрясающе и быть потрясающими – на ваших собственных условиях.

Zeel

Zeel

zeel.com

Zeel предлагает самые надежные услуги массажа по требованию всего за час или за месяц вперед, семь дней в неделю, 365 дней в году, с началом в 8 утра и в 22:30.

Manicare

Manicare

manicare.com.au

Основные средства ухода за кожей и красоты, которым доверяют в Австралии уже более 40 лет.

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