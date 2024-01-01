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Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других блюд из местных ресторанов по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.

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Caviar

Caviar

trycaviar.com

Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.

ezCater

ezCater

ezcater.com

Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...

Fooda

Fooda

fooda.com

Используя технологии, Fooda обеспечивает сотрудников превосходной едой по разумным ценам, пока они на работе. Fooda предлагает вам фантастические местные рестораны. Местные рестораны, одобренные Fooda, подают, доставляют или доставляют вкусную еду к вам.

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