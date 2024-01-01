Программное обеспечение для торгового маркетинга - Самые популярные приложения
Платформы торгового маркетинга расширяют возможности малых предприятий или предприятий электронной коммерции, предоставляя им средства для демонстрации своих предложений более широкой онлайн-аудитории через виртуальный рынок. В рамках этой платформы компании часто представляют маркетинговые возможности в виде ежедневных или постоянных сделок, предлагая скидки на отдельные продукты или услуги. Для малых предприятий, ограниченных в маркетинговых ресурсах, торговые маркетинговые платформы предлагают возможность расширить охват клиентов и повысить их видимость в Интернете. Между тем, предприятия среднего бизнеса и предприятия могут использовать эти платформы для проведения целевых кампаний, направленных на продвижение конкретных услуг или нацеленность на определенную демографическую группу. Независимо от размера, предприятия могут использовать платформы торгового маркетинга для достижения различных целей, таких как ликвидация излишков товарных запасов посредством предложений со скидкой или повышение видимости недостаточно используемых услуг. Кроме того, эти платформы часто легко интегрируются с системами ресторанов и розничных точек продаж (POS), облегчая погашение цифровых купонов.
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Groupon
groupon.com
Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...
Booksy Biz
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Gilt
gilt.com
Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive — частный клуб, специализирующийся на продаже праздников премиум-класса по лучшим ценам. Номер один в сфере частных туристических продаж, он предлагает специальные предложения исключительно своим членам.
Localflavor
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Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes, новое приложение, которое помогает пользователям планировать поездки и путешествия в винную страну, заново открыло опыт винной страны. Приложение, разработанное технологической компанией Grapexchange из округа Сонома, представляет собой платформу двойного назначения, предоставляющую выс...
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