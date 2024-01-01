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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих звонков может включать в себя функции отслеживания исходящих звонков, обычно используемые торговыми представителями.

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CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Truly

Truly

truly.co

Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.

CallGear

CallGear

callgear.ae

Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампани...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.

Cordless

Cordless

cordless.io

Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию обо всех аспектах, из-за которых звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получ...

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому ...

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных звонков, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгори...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше гибко настраиваемое решение может похвастаться интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

Ringba

Ringba

ringba.com

Отслеживание звонков, атрибуция, отчетность и аналитика для маркетологов, цифровых агентств, колл-центров, оплаты за звонок и сетей повышения эффективности.

800response

800response

800response.com

800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, кот...

iovox

iovox

iovox.com

Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организаци...

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно расту и совершенствуясь, мы гордимся тем, ...

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler предлагает простой способ начать и масштабировать кампании по отслеживанию звонков по самым конкурентоспособным тарифам в отрасли.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и сопоставляет источник реферера при каждом входящем звонке.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные по...

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