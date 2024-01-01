Программное обеспечение для распознавания изображений - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или как изображения, так и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.
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Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Picture to Text
picturetotext.info
Испытайте плавное преобразование изображений в текст с помощью Picturetotext.info — самого простого способа извлечения текста из изображений.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров по глубокому обучению, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческ...
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам реализовывать интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Бл...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Wicket
wicketsoft.com
Платформа аутентификации по лицу Wicket — это интегрированное решение, ориентированное на конфиденциальность, которое обеспечивает сенсационные впечатления от мероприятий для болельщиков, гостей и сотрудников с помощью удобных точек соприкосновения, которые радуют пользователей и повышают безопаснос...
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомонит...
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — это масштабируемый и простой в использовании сервис, позволяющий полевым сотрудникам более эффективно сотрудничать, используя искусственный интеллект для обработки текста и изображений. Это приводит к улучшению отчетности и управления событиями, ускорению выполнения проектов и значит...
Relu
relu.eu
Relu — компания-разработчик программного обеспечения, создающая программный компонент искусственного интеллекта для автоматического преобразования медицинских 3D-изображений в виртуального пациента. Мы стремимся облегчить интеграцию этой технологии в существующий рабочий процесс/программное обеспече...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs обеспечивает работу датчиков и решений AIoT на основе машинного зрения, внедряя компьютерное зрение и искусственный интеллект на передовые позиции, помогая компаниям по всему миру разрабатывать масштабируемые решения на основе машинного зрения. Irida Labs предоставляет оптимизированное дл...
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа искусственного интеллекта OMNICOMMERCE от OMNIOUS.AI позволяет ритейлерам электронной коммерции предоставлять интуитивно понятный опыт покупок на основе визуального поиска/обнаружения и персонализированных рекомендаций по продуктам. Используйте вдохновляющие изображения с мобильных устрой...
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоян...
Hive
thehive.ai
Hive — ведущий поставщик облачных решений искусственного интеллекта для понимания, поиска и создания контента. Ему доверяют сотни крупнейших и наиболее инновационных организаций мира. Компания предоставляет разработчикам портфель лучших в своем классе предварительно обученных моделей искусственного ...
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI — надежный партнер крупнейших мировых брендов и розничных продавцов, предоставляющий «просто значимое видео» с помощью нашей единой платформы видения. Наш пакет, созданный специально для предприятий с несколькими офисами, основанный на Apple M1 и Generative AI, включает в себя первокл...
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — это платформа на базе SaaS, предназначенная для аннотирования, обучения и автоматизации конвейера компьютерного зрения с обширными наборами данных. * Повышенная точность модели машинного обучения: аннотации данных DigitSquare обеспечивают точную маркировку данных, уменьшая ошибки и п...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe стремится сделать ИИ доступным для каждой организации, предоставляя простую в использовании платформу для обучения, построения и интеграции моделей ИИ без необходимости написания кода. Предоставляя предприятиям возможность создавать и настраивать модели ИИ для задач компьютерного зрения и а...
Cogniphi
cogniphi.com
Мы в Cogniphi — разносторонняя команда новаторов, нацеленная на преобразующие результаты, и мы очень рады возможности вести бизнес в умопомрачительное цифровое будущее. Мы считаем, что Vision AI станет основой будущего искусственного интеллекта. Первый из наших когнитивных пакетов AIVI (Artificial I...
Blitline
blitline.com
Blitline — это самое доступное SaaS-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и медиа, которые имеют систему CMS/DAM и нуждаются в безопасной многоформатной обработке файлов в любом масштабе для своих приложений и веб-сайтов.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — это самая передовая альтернатива традиционному сжатию и доставке на базе искусственного интеллекта, платформа без программирования, обеспечивающая высококачественный мультимедийный опыт для онлайн-брендов. Искусственный интеллект SpeedSize, основанный на нейронауке, анализирует ваши из...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — мировой лидер в области субтитров и понимания изображений. Наша цель — предоставить самое лучшее и современное решение людям и компаниям по всему миру. У CloudSight есть два революционных потребительских приложения: CamFind, первая в мире успешная мобильная визуальная поисковая система...
ximilar
ximilar.com
Ximilar — компания-разработчик программного обеспечения, которая помогает предприятиям более эффективно использовать данные изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Нашими клиентами являются компании из различных областей, таких как здравоохранение, медико-биологические ...
Partium
partium.io
История Partium началась в 2020 году с идеи создать молниеносный, мгновенный и надежный сервис поиска для всех, кто ищет запасные части. Мы уменьшили необходимость для технических специалистов и пользователей каталогов запчастей и интернет-магазинов тратить бесконечное время на поиск нужной детали....
INTSIG
intsig.us
Являясь ведущей в отрасли компанией в области искусственного интеллекта и больших данных, INTSIG разработала множество приложений и сформулировала решения как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов со всего мира. INTSIG, известная своими двумя мобильными приложениями, Ca...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопространственное программное обеспечение NV5 является частью NV5. Мы создаем программные продукты, которые помогают профессионалам из разных отраслей получать доступ, анализировать и обмениваться всеми типами данных и изображений. Поймите мир вокруг вас Сегодня данные дистанционного зондирования...
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа свойств кожи лица, фиксируя такие детали, как морщины, поры, прыщи и мешки под глазами, для понимания состояния кожи каждого клиента. Face Age разработан для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает ра...
Nyckel
nyckel.com
Nykel упрощает классификацию изображений и текста для каждого. Всего за несколько минут вы можете создать модель искусственного интеллекта, которая будет классифицировать изображения и текст, используя любые метки по вашему желанию. Опыт машинного обучения не требуется. Такие клиенты, как Gardyn, G...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Интегрируйте распознавание лиц на свой веб-сайт, приложение или программное обеспечение с помощью нашего облачного API. Точное распознавание и сравнение человеческих лиц. Определите ранее отмеченных людей на изображениях. Определите возраст, пол и эмоции на фотографии.
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отве...
NoahFace
noahface.com
NoahFace предлагает программные решения с широкими возможностями настройки, которые превращают iPad и смартфоны в самую гибкую, масштабируемую и надежную платформу синхронизации в мире. Быстрый, надежный и точный NoahFace предлагает современные функции, такие как распознавание лиц, проверка температ...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даж...
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получить метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов марк...