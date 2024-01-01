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Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.

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Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Идеальная альтернатива Google Analytics для обеспечения конфиденциальности. Присоединяйтесь к более чем 2,5 миллионам веб-сайтов, которые уже пользуются преимуществами аналитики и аналитики с идеальной конфиденциальностью.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сде...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant — это прогнозирующий искусственный интеллект, который визуально выделяет то, что видят люди, куда они смотрят в первую очередь и какая часть их внимания захватывается конкретными элементами вашего дизайна.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителей/пользователей.

RealEye

RealEye

realeye.io

Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в академических исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за у...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Прогнозирование поведения человека. Прогнозируйте реакцию, внимание и поведение клиентов за считанные секунды с помощью нейробиологии и нашего инструмента искусственного интеллекта. A/B-тестирование методом проб и ошибок является медленным и неэффективным. Прекратите сжигать бюджет на кампании, ко...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, посредством комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользо...

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш ИИ, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного кли...

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Основанный на искусственном интеллекте и проверенный десятилетиями нейробиологических исследований, Feng-GUI предоставляет прогнозную визуальную аналитику с практическими выводами и рекомендациями, которые позволяют цифровым агентствам максимизировать результаты для своих клиентов. https://feng-gui....

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Встречайте expoze.io. У expoze.io у нас четкая миссия: предоставить каждому доступ к ресурсам, необходимым для развития его наилучшего творчества. Наша платформа делает именно это. Наше решение для прогнозирования взгляда на базе искусственного интеллекта expoze.io позволяет вам анализировать любые ...

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.

cux.io

cux.io

cux.io

Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама

Capturly

Capturly

capturly.com

Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конвер...

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